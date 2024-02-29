СМИ: OpenAI ждет аудит из-за возможного обмана инвесторов
В отношении компании OpenAI начата проверка. Она была инициирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что в настоящее время проверяются факты возможного введения инвесторов компании в заблуждение. Кроме того, изданию стало известно, что комиссия приступила к изучению внутренней переписки основателя и главы OpenAI Сэма Альтмана, а также других действующих и бывших представителей руководства.
По словам осведомленных источников, предоставление переписки и коммуникации руководства запросили еще в конце прошлого года. Совет директоров компании осенью принял решение снять Сэма Альтмана с поста гендиректора и исключить его из совета директоров. Причиной послужил тот факт, что он «не был откровенен» с советом.
Позднее Альтмана вернули на пост гендиректора, однако в совет директоров не включили.
OpenAI является американской научно-исследовательской организацией, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и ее дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC.