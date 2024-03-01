Названа причина переноса сроков поставок российских самолетов

Существенный перенос сроков поставок новейших российских самолетов SJ-100 и МС-21 связан с неготовностью многих ключевых компонентов и необходимостью дальнейших испытаний. Такую причину назвали представители ответственных компаний и собственные источники, пишет «Коммерсантъ».

Например, в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) указали, что двигатель ПД-8 для SJ-100, как показали испытания в конце декабря прошлого года, пока не пригоден к эксплуатации. Он не подтвердил свои заявленные характеристики и не может обеспечить надежность во всех режимах и безопасность.

Для МС-21, утверждают собеседники издания, проблемой стал резко потяжелевший планер. По сравнению с версией с иностранными компонентами и двигателями масса пустого импортозамещенного самолета выросла на 5,75 тонны. Такой результат стал следствием применения отечественного композита и новых систем.

В результате новая заявленная дальность полета при максимальной коммерческой загрузке упала в два раза — до менее чем 2,8 тысячи километров. При этом некоторые источники и вовсе говорят о менее чем двух тысячах километров. Без снижения массы, отмечает один из них, достигнуть планово-технических характеристик будет невозможно.

В «Ростехе», комментируя проблемы с весом, заявили, что финальный облик самолета будет сформирован во второй половине 2024 года. Представитель госкорпорации подчеркнул, что «поэтапная реализация программы снятия ограничений по мере летных испытаний позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний».

Минпромторг и «Ростех» сообщили, что поставки SJ-100, МС-21, Ил-114-300 переносятся на 2025-2026 годы. В свою очередь, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) указала, что в текущем году удастся сдать только один Ту-214.

В соответствии с программой развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, в 2024 году производство SJ-100 должно было выйти на запланированный уровень 20 самолетов в год, а МС-21 должны были собрать не менее шести машин.

Также авиакомпаниям обещали передать три Ту-214 в 2023 году и семь — в 2024-м, чтобы потом выйти на уровень сборки десяти бортов. Кроме того, предполагалось выпустить 14 самолетов «Байкал» в 2024 году, но планы пересмотрены на прохождение сертификации. К настоящему времени ни одна из новых моделей самолетов не совершила первого полета в импортозамещенной модификации. Сроки испытаний производители не указывают.