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Оценено состояние российских миллиардеров

Данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) свидетельствуют об увеличении совокупного состояния богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2024 года - на 11,084 миллиарда долларов, передает агентство «Прайм».

Bloomberg оценил рост состояния богатейших россиян
© РИА Новости

Наибольший рост зафиксирован у бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Его состояние возросло на 3,86 миллиарда долларов, до 22,7 миллиарда. Так, предприниматель оказался на шестой строчке рейтинга.

Самый богатый предприниматель - один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Вместе с тем его состояние уменьшилось на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда. На второй строчке - совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние упало до 26,8 миллиарда (-710 миллионов долларов). На третьей строчке расположился совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал увеличился на 1,51 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда.

Четвертое место занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (+1,49 миллиарда долларов, рост до 25,4 миллиарда), пятое - бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 2,08 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.

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Помимо Мельниченко, в рейтинг также попали Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, а также основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман.

Ранее агентство Bloomberg вновь назвало американского предпринимателя Илона Маска самым богатым человеком мира.

Компании
Андрей Мельниченко
Владимир Лисин
Алишер Усманов
Вагит Алекперов
Леонид Михельсон
Алексей Мордашов
Геннадий Тимченко
Владимир Потанин
Михаил Фридман
Михаил Прохоров
ПАО "НЛМК"
Альфа-Групп
Металлоинвест
Еврохим
СУЭК
Новатэк
Норникель
Сибур
Лукойл
Северсталь
Мегафон
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