СМИ: Немецкий холдинг Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках
Немецкий концерн Bosch намерен продать штаб-квартиру своей российской дочерней компании на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, конкретного покупателя еще нет, однако активно ведутся переговоры с претендентами.
При этом пресс-служба российского офиса Bosch сообщает, что финальное решение о продаже еще не принято.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн находится на финальной стадии продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга. На активы претендовали китайская компания Hisense и турецкий инвестиционный фонд Can Holding, передает «Радиоточка НСН».