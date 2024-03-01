Немецкий холдинг Bosch продаст российскую штаб-квартиру в Химках

Немецкий концерн Bosch намерен продать штаб-квартиру своей российской дочерней компании на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, конкретного покупателя еще нет, однако активно ведутся переговоры с претендентами.

При этом пресс-служба российского офиса Bosch сообщает, что финальное решение о продаже еще не принято.