ВТБ назвал сроки возвращения к выплатам дивидендов

Государственный банк ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года. Об этом заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова приводит РБК.

По итогам новой трехлетней стратегии развития финансовая организация планирует заработать 650 миллиардов рублей к 2026 году. Дивиденды в таком случае в 2025 году составят 80 миллиардов рублей.

Как заявил Костин, прежняя стратегия развития банка принималась на период 2019–2022 год, однако после начала российской военной операции на Украине и ввода санкций против ВТБ организация разработала новую программу. Ее проект был утвержден Наблюдательным советом ВТБ 19 декабря 2023 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 миллиардов рублей, по итогам 2025 года — 520 миллиардов рублей. Рентабельность капитала составит порядка 19, а в 2026 году — около 20 процентов, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Главным акционером банка ВТБ (обладает 61,8 процента голосующих акций) является правительство России. Банк находится под блокирующими санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады с 2022 года. Его активы заморожены, а гражданам и компаниям из этих стран запрещено иметь дело с ВТБ и его структурами.