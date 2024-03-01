В OBI ответили, планируют ли открывать новые гипермаркеты
Исполнительный директор OBI Максим Суравегин заявил об отсутствии у сети магазинов строительных материалов, работающей в России, открывать новые магазины в формате гипермаркетов, передает РИА Недвижимость.
1 марта российское подразделение презентовало новый формат городских магазинов меньшей площади и ограниченной ассортиментной матрицей. Первая точка открыла двери для посетителей на западе столицы – в ТЦ «Филион».
По словам Суравегина, время гипермаркетов уходит, и это демонстрирует динамика в продовольственной рознице. Аналогичная ситуация наблюдается и в DIY (сделай сам), отметил топ-менеджер.
По его словам, при совершении крупных покупок строительных материалов 80-90% заказов приходится на доставку, без выкупа продукции в самом магазине.
Ранее сообщалось, что немецкая компания OBI попросила российский суд запретить ее бывшей «дочке» использовать товарные знаки OBI в доменном имени сайта obi.ru. OBI GmbH & Co. Deutschland KG обратилась в Арбитражный суд Подмосковья 9 ноября.