Большинство российских компаний поднимут цены в 2024 году

Большинство российских компаний (почти 80%) намерены поднять цены на свои товары и услуги в 2024 году, сообщает Forbes со ссылкой на сервис «Актион Финансы». Согласно исследованию, от подорожания своей продукции отказались 22% предприятий.

36% опрошенных увеличат цены в пределах 10%, 30% опрошенных — до 15%, 8% — на 15-25%, 4% — на четверть и выше, — указано в опросе.

Сервис объясняет решение большинства компаний с ростом инфляции, а также с расходами производств на логистику, аренду, сырье и так далее. В опросе приняли участие 516 финансовых директоров и менеджеров компаний с оборотом от 1 млрд до более 100 млрд рублей в год.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова предупредила, что цены на импортные товары в России вырастут на 15–20% в случае снижения порога беспошлинных онлайн-покупок с 1 апреля 2024 года. Экономист допустила, что стоимость начнет повышаться еще до апреля на фоне роста спроса на уже имеющуюся продукцию.