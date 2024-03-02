Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар

Онлайн-ретейлер Wildberries начал предоставлять продавцам, товар которых был поврежден из-за пожара в Шушарах в январе, методику расчета и отчеты о возмещении убытков, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"[Компания] Wildberries начала предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. Документы загружаются в личный кабинет на портале селлера поэтапно. В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику", - рассказали в компании.

Онлайн-ретейлер начал перечислять частичные предварительные выплаты продавцам 15 января - с этого дня платежи совершаются еженедельно. Компания 14 февраля сообщила о выплате четвертой компенсации; в свою очередь 6 февраля, сообщая о третьей выплате, Wildberries указывала, что общая сумма трех совершенных выплат компенсаций составила 3 млрд рублей.

"Итоговая сумма компенсации и график платежей будут скорректированы в соответствие с выплатами, которые были сделаны ранее", - сообщили ТАСС в субботу.

О расчете компенсации

В компании отметили, что сумма возмещения определяется для каждого селлера отдельно на основании цены товара с учетом средней скидки минус стандартные расходы. В расчете также учитывается процент выкупа товара и его оборачиваемость.

В Wildberries указали, что расчет среднерозничной цены - стандартная практика, когда речь идет о компенсации убытков или потерь продавца. "Цена товара постоянно меняется: как правило, селлеры делают скидки с учетом сезонных колебаний спроса и предложения или участвуют в распродажах", - пояснили в пресс-службе.

Данные колебания отражаются в коэффициенте снижения цены. Он рассчитывается на основе фактических данных о том, как менялась общая стоимость товаров в каждой подкатегории за каждую неделю 2023 года. Чтобы определить сумму компенсации, из цены товара с учетом скидки вычитается комиссия маркетплейса по тарифам, которые действовали на 13 января, а также стоимость логистики и хранения.