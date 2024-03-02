Западные инвесторы вкладываются в люкс из-за Китая

В начале 2024 года Центральное китайское телевидение объявило о том, что экономика растет еще более быстрыми темпами, чем ожидалось. И это неплохо иллюстрирует то, насколько в КНР выросло потребление люкса. За прошлый год оно увеличилось на 12%. При этом в среднем по миру рост составил около 10%. При таких показателях китайская любовь к лакшери стала для инвесторов привлекательным инструментом. И западные игроки начали использовать акции производителей люксовых товаров для того, чтобы косвенно заработать на росте потребительского спроса в Китае. Внимание на это обратила Financial Times. Пекину это совсем не нравится, он заинтересован как раз в том, чтобы западные инвесторы опять обратили внимание на его промышленность и телеком, продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов: