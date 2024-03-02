Западные инвесторы вкладываются в люкс из-за Китая
Западные инвесторы активно вкладываются в мировые лакшери-бренды, спрос на которые активнее всего растет в Китае.
Таким образом, как считает Financial Times, игроки пытаются получить свою прибыль с роста экономики КНР. Ведь вкладываться в китайские компании из-за санкций и геополитических рисков становится для них все сложнее.
В начале 2024 года Центральное китайское телевидение объявило о том, что экономика растет еще более быстрыми темпами, чем ожидалось. И это неплохо иллюстрирует то, насколько в КНР выросло потребление люкса. За прошлый год оно увеличилось на 12%. При этом в среднем по миру рост составил около 10%. При таких показателях китайская любовь к лакшери стала для инвесторов привлекательным инструментом. И западные игроки начали использовать акции производителей люксовых товаров для того, чтобы косвенно заработать на росте потребительского спроса в Китае. Внимание на это обратила Financial Times. Пекину это совсем не нравится, он заинтересован как раз в том, чтобы западные инвесторы опять обратили внимание на его промышленность и телеком, продолжает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов:
Алексей Маслов директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед
«Китай обеспокоен этим. Более того, Китай в целом обеспокоен падением прямых иностранных инвестиций, венчурных инвестиций, где очень серьезно участвовали в том числе американские, даже ближневосточные компании. И Китай очень обеспокоен падением вложений в акции крупных китайских брендов, которые, как казалось китайскому руководству, являются вполне конкурентоспособными — это речь идет и о люксовых товарах, речь идет о китайских автомобилях, о драгоценностях, о компаниях по производству люксовой одежды и так далее. Китай считал, что эти компании вполне уже сформировавшиеся, это хорошие активы, зрелые активы, поэтому в них имеет смысл вкладывать напрямую. Но, как видим, что рынки показывают совсем другую динамику».
На КНР приходится одна шестая мирового рынка люкса. Сумочки, часы, духи — все это китайцы дарят друг другу на праздники, в частности, на китайский Новый год. Но, собственно, брендовые вещи могут позволить себе не все, поэтому подделки также распространены. Продолжает журналист, основатель платформы «Серый Мокко»
Фан Фэй журналист, основатель платформы «Серый Мокко»
«Если честно, меня не особенно люксовые вещи интересуют, потому что, скорее всего, это сделано в Китае. Во-вторых, ты тратишь очень много денег, и ты все равно увидишь людей, которые носят такой же товар. Чаще всего, а может уже и не чаще всего, это подделки, сделано так же, но в Китае».
Аналитики Business of Fashion ожидают, что американский рынок люкса в этом году подрастет на 4%, европейский на 5%, ну а ожидаемым лидером станет Китай — с 6%. Так что неудивительно, что западные инвесторы забыли названия китайских IT-компаний и с новой силой начали следить за новыми модными показами Balenciaga, Lui Vuitton и Dior.