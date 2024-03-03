В Турции разрастается скандал из-за вмешательства чиновников США во внутренние дела страны. Турецкие бизнесмены заявили, что подадут в суд на американцев, которые угрожали им санкциями за ведение бизнеса с Россией. Об этом пишет газета Aydınlık.

Газета 27 февраля опубликовала материал, в котором сообщила, что сотрудники министерства торговли США, работающие в генконсульстве в Стамбуле, посещали турецкие компании и финансовые учреждения. Они угрожали им, вынуждая прекратить торговлю с Россией и присоединиться к антироссийским санкциям.

В воскресенье с сайта Министерства торговли США были удалены имена данных сотрудников

Теперь турецкие предприниматели намерены судиться с банками, которые блокировали денежные переводы и сообщали информацию о компаниях в США.

Газета пишет, что в некоторых турецких банках есть специальные отделы, сотрудники которых имеют доступ ко всем видам личной информации о клиентах. Данные сотрудники передают информацию о транзакциях банка, в котором они работают, в США. В результате банк оказывается под давлением американцев из-за финансовых связей с Россией.

«То, что они делают, это настоящий шпионаж! «Часть сотрудников состоит из людей, которые работали на Западе и были завербованы», — жалуются бизнесмены.

Кроме того, турецкие предприниматели ссылаются на опыт Дубая, где спокойно «принимают даже российские карты» и «никто не может им ничего сказать».

Опрошенные газетой ученые-юристы заявили, что американцы ведут «незаконную деятельность» в Турции. Для международных санкций против РФ необходимо решение ООН, но его нет. Американцы и их союзники пытаются насаждать собственные законы в других суверенных странах.