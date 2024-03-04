«Роснано» захотело признать факт занижения ее долгов при Чубайсе

Компания «Роснано» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием переоценить ее обязательства. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает газета «Ведомости».

Авторы обращения хотят признать факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к росту задолженности Института развития и ухудшению его финансового состояния при команде бывшего главы Анатолия Чубайса. Компания изменила учетную политику и перенесла часть задолженности по кредитам перед банками из раздела обязательств в добавочный капитал. В результате сумма долгов на бумаге была занижена.

Как заявил представитель «Роснано», с 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на 100 миллиардов рублей, причем еще до этого момента размер обязательств компании перед кредиторами и держателями облигаций превысил стоимость активов компании. Об этом в письме генпрокурору Игорю Краснову весной 2022 года сообщил гендиректор компании Сергей Куликов.

Согласно опубликованной осенью 2023 года отчетности, корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, а требования кредиторов превысили стоимость активов.