"Русагро" подала документы в кипрский регулятор для запуска перерегистрации в РФ
Компания "Русагро" подала документы в кипрский регулятор для запуска редомициляции на остров Русский, компания пока не получила соответствующее разрешение от регулятора. Об этом сообщил директор по корпоративному развитию "Русагро" Александр Тарасов в ходе онлайн-конференции.
"Мы на прошедшем звонке докладывали, что мы ведем работу по редомициляции на остров Русский, для этого нами поданы документы кипрским регуляторам за получением лицензии. Мы пока не получили соответствующее разрешение от регулятора. Ждем. Как только оно будет получено, сразу запустим все необходимые акционерные решения для запуска редомициляционного процесса", - сказал Тарасов.
"По дивидендам логика не меняется. Наша задача не ущемить права ни одного нашего акционера и как только мы сможем сделать редомициляцию, так как без нее не все наши акционеры могут получать дивиденды, мы вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, отвечая на вопрос по выплате дивидендов.
Головная структура группы "Русагро" зарегистрирована на Кипре. В ноябре 2022 года финансовый директор группы говорил, что компания изучает возможности перерегистрации бизнеса в другой юрисдикции.
О компании
"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы - 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.