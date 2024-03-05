Госдума захотела запретить маркетплейсам требовать деньги за возврат товара

В Госдуме предложили запретить оплату возврата заказа маркетплейсам, передает РБК. Инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева направлена на установление правил для онлайн-платформ, продавцов и пунктов выдачи заказов.

Согласно законопроекту, будут установлены условия и требования к договорам, которые заключаются между владельцем торгового сервиса с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов. Авторы инициативы отмечают, что одним из главных требований к договорам станет понятное изложение условий сотрудничества.

Ранее Генеральная прокуратура РФ проводила проверку Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. После совещания представителей маркетплейса, Роспотребнадзора и Центрального банка России компания отменила комиссию для клиентов. Затем Генпрокуратура снова инициировала проверку в отношении маркетплейса: на этот раз из-за взимания платы за возврат товаров.