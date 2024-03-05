Турецкие отели не могут получить оплату от российских туристов

Турецкие отели не могут получить плату за проживание от российских туристов. Об этом пишет газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan («Родина»), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.

По данным издания, турецкие туристические компании также не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке, которая состоится 19-21 марта. В качестве причины трудностей называются платежные проблемы, связанные с санкциями против РФ.

«Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно», — пояснил Ускюплю.

Он добавил, что граждане Турции, занятые в туристическом секторе, могут испытывать серьезные сложности в новом сезоне. Также деловой мир Турции находится под серьезным давлением со стороны США, которые требует прекратить торговые отношения с Россией.