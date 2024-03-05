Экс-топ-менеджеры Twitter потребовали в суде от Маска $128 млн

Бывшие топ-менеджеры компании Twitter (ныне — X Corp.) подали иск в суд на $128 млн против ее владельца, мультимиллиардера Илона Маска. Об этом со ссылкой на опубликованные документы окружного суда штата Калифорния сообщает РИА Новости.

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Истцы заявили, что Маск уволил их незаконно, приписав им халатность и неправомерное поведение. Под этим предлогом предприниматель оставил уволенных топ-менеджеров без всякого выходного пособия.

Иск против Маска подали бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.

До этого сообщалось, что Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla Ричарда Торнетта, которому в январе удалось оспорить выплату миллиардеру рекордного компенсационного пакета в $56 млрд.