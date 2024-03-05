В В Ростове-на-Дону дан старт работе нового тракторного завода

В Ростове-на-Дону дали старт работе новой промышленной площадки, которая будет производить до 5 тысяч тракторов в год.

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В церемонии запуска приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

«Мы запускаем производственный комплекс, который позволит расширить выпуск энергонасыщенных тракторов. Здесь же начнется освоение новой продуктовой линейки компании по дорожно-строительной технике.

Учитывая значимость всей обозначенной продукции для наших аграриев и строителей, мы поддержали этот проект льготными займами из Фонда развития промышленности. При этом, конечно, государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию «Ростсельмаша» для наших селян и поддерживает экспортные поставки», — пояснил Денис Мантуров.

Василий Голубев напомнил, что это уже не первое производство, которое стартовало в Ростовской области в нынешнем году.

«В юбилейный для «Ростсельмаша» год, год 95-летия, это уже третье производство, которое открывает компания. Здесь будут выпускать современные тракторы различной мощности, а также дорожно-строительную технику — до 5 тысяч единиц в год.

Это предприятие, как и два предыдущих — завод сельхозтехники и завод трансмиссий, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, которые поставил наш Президент В.В. Путин. Общий объем инвестиций по всем трем новым производствам превышает 22,5 млрд рублей, по итогу на них планируется создать порядка 3,2 тысячи рабочих мест», — отметил Василий Голубев.

Гендиректор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев сообщил, в свою очередь, что около 80% компонентов для выпуска продукции новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок «Ростсельмаша» и других отечественных предприятий.

По его словам, тракторный завод является крупнейшим проектом компании и одним из самых амбициозных проектов российского машиностроения за последние десятилетия.