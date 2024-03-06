В России предложили создать государственный маркетплейс

В Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс с российскими товаропроизводителями. Инициатива вносится, чтобы поддержать российских товаропроизводителей, сообщают «Ведомости».

По словам одного из авторов инициативы, заместителя председателя комитета верхней палаты по экономической политике Ивана Абрамова, потребитель будет знать, что на таком маркетплейсе «товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки».

Однако заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлия Юдина отметила, что в данном вопросе уже есть некоторые наработки, в частности, законопроект о «российской полке». Он обязует маркетплейсы иметь определенное количество карточек отечественных товаров при запросе потребителей на конкретный товар.

Участники рынка и эксперты полагают, что на сегодняшний день на рынке маркетплейсов уже сложилась высококонкурентная среда. Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Мегамаркет» — это эффективные игроки, которые способны дать потребителю необходимый сервис и активно инвестировать собственные средства в привлечение клиентов, добавил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же, по его словам, в ближайшее время будет активно развиваться маркетплейс «Магнит маркет».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об основах государственного регулирования работы маркетплейсов. Предлагается запретить онлайн-площадкам требовать с покупателей компенсацию за возврат покупки.