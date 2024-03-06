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В России предложили создать государственный маркетплейс

В Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс с российскими товаропроизводителями. Инициатива вносится, чтобы поддержать российских товаропроизводителей, сообщают «Ведомости».

В России предложили создать государственный маркетплейс
© РИА Новости

По словам одного из авторов инициативы, заместителя председателя комитета верхней палаты по экономической политике Ивана Абрамова, потребитель будет знать, что на таком маркетплейсе «товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки».

Однако заместитель директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлия Юдина отметила, что в данном вопросе уже есть некоторые наработки, в частности, законопроект о «российской полке». Он обязует маркетплейсы иметь определенное количество карточек отечественных товаров при запросе потребителей на конкретный товар.

Участники рынка и эксперты полагают, что на сегодняшний день на рынке маркетплейсов уже сложилась высококонкурентная среда. Wildberries, Ozon, «Яндекс маркет» и «Мегамаркет» — это эффективные игроки, которые способны дать потребителю необходимый сервис и активно инвестировать собственные средства в привлечение клиентов, добавил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. К тому же, по его словам, в ближайшее время будет активно развиваться маркетплейс «Магнит маркет».

Ранее в Госдуму внесли законопроект об основах государственного регулирования работы маркетплейсов. Предлагается запретить онлайн-площадкам требовать с покупателей компенсацию за возврат покупки.

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