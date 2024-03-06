Матвиенко призвала сделать понятным законодательство о маркетплейсах

Законодательное регулирование работы маркетплейсов должно предусматривать понятные правила для всех участников рынка, при этом следует исходить из принципа "не навреди". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо обеспечить понятное, внятное регулирование этой сферы, потому что это уже большой, крупный, мощно развивающийся бизнес, но в то же время исходить из принципа не навредить", - сказала спикер СФ в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Она подчеркнула, что в настоящее время маркетплейсы активно развиваются.

"Это удобно людям. Это главное, из чего мы должны исходить, чтобы те меры регулирования, которые будут предлагаться, чтобы они не убили этот вид торговли, удобный для граждан", - сказала спикер.

Матвиенко добавила, что разрабатываемые нормы при этом должны не допустить монополизацию рынка.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий условия и требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов. Авторами инициативы выступили глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия"). Как отмечают авторы законопроекта, одним из обязательных требований к договорам является явное и понятное изложение условий сотрудничества.

Помимо этого, предлагается выделить маркетплейсы в две группы в зависимости от экономического положения. К каждой группе предусмотрены свои требования. Первая группа включает универсальные требования для онлайн-площадок, вторая - специальные требования для участников рынка, при участии которых совершается более 20% общего объема сделок между продавцами и покупателями с использованием маркетплейсов за предшествующий год.