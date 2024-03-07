Роскачество выявило высокий риск облысения у кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Роскачество исследовало 20 торговых марок детских кукол и выявило риск облысения у некоторых из них. Об этом сообщает РБК со ссылкой имеющиеся в распоряжении результаты исследования.

Специалисты проверили 78 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки у игрушек брендов Mattel Barbie, Monster High, Bratz, Hasbro, Defa, «Весна», Mattel Enchantimals, Disney, Lansi, «Принцесса София», Amore Bello, Bigga, Happy Valley, LOL O.M.G., Emily, Monster High («Уэнсдей»), Demi Star, Lucky princess, Miraculous и «Русалка».

Согласно результатам исследования, у Mattel Barbie Bratz, Hasbro, Defa, Disney, Lansi, «Принцесса София», «Русалка» и других кукол был обнаружен некачественный волосяной покров. В свою очередь куклы Lucky princess не прошли тест на прочность — у них оторвались голова и руки при механической нагрузке.

Кроме того, выяснилось, что «Принцесса София» и Bigga пожароопасны, так как изготовлены из легко воспламеняющегося материала, передает РБК.

Также специалисты Роскачества выявили у 89 процентов исследованных игрушек Хагги Вагги повышенное содержание фенола, из-за чего у ребенка может появиться аллергия или раздражение на коже.