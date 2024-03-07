В России резко выросло число корпоративных банкротств

С начала года в России резко рыросло количество компаний, признанных банкротами, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на судебную статистику (ЕФРСБ). Так, в январе и феврале 2024 года суд признал банкротом 571 и 771 компанию соответственно, в 2023 году их было 364 и 478. То есть второй месяц прирост держится на уровне 60%.

До этого резкий рост банкротств наблюдался в первом полугодии 2021 года (+ 9,2%). Это было следствием первого моратория на банкротство, введенного во время пандемии в 2020 году. Тогда он распространялся на компании, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса и последовавших дальше ограничений. По итогам всего 2021 года число банкротов прибавило лишь 3,8% (до 10 306 компаний), в 2022–2023 годах их число снижалось. В 2022 году банкротами были признаны 9047 юрлиц, а за 2023 год их число снизилось до 7400, свидетельствуют данные ЕФРСБ.

В 2022 году власти вспомнили опыт пандемии. Мораторий на банкротство и взыскания был введен 1 апреля 2022 года. Его цель заключалась в том, чтобы предоставить должникам возможность справиться с текущими трудностями, наладить дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая бизнес. Под его действие подпали граждане, индивидуальные предприниматели и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Это было сдерживающим фактором, считает советник адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Алина Хамматова. В 2023 году крупные кредиторы, даже имея возможности добиваться «принудительного взыскания и подавать заявления о банкротстве», нередко шли по пути реструктуризации, говорит советник Orchards Вадим Бородкин.

Но в 2024 году рост числа банкротств может оказаться более устойчивым, пишет издание, отсылая к статистике по процедурам наблюдения. Наблюдение — первая процедура, которая вводится судом в случае, если тот признает заявление о несостоятельности юрлица обоснованным, она длится от пяти месяцев. В основном после нее компанию признают банкротом.

По данным Федресурса, в 2023 году эту процедуру проходили 7532 компании, что на 44,1% выше показателей 2022 года (5225 юрлиц), когда действовал мораторий. За первые два месяца 2024 года, число процедур наблюдения продолжило расти — на 3% в январе и на 3,2% в феврале.

Статистику «важно рассматривать в контексте и с учетом» мораториев на банкротство, которые вводились в 2020 и 2022 годах, указал изданию первый замминистра Минэкономики Илья Торосов: «Если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023 году, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло».

Партнер юридической фирмы «Сотби» Антон Красников напрямую связывает рост процедур наблюдения с «эффектом низкой базы из-за моратория». Он считает, что число корпоративных банкротств вернется к уровню 2019 года. Как правило, по истечении моратория число банкротств увеличивается стремительно, напоминает он: «Так, за 2023 год в США число корпоративных банкротств выросло на 30%, в Германии — на 25%; во Франции, Нидерландах и Японии — на 30%».

Другие эксперты не ждут сильного роста банкротств юрлиц в 2024 году. Бизнес «сохранит стремление договориться, часто это будут непубличные соглашения, то есть без доведения спора до суда», указывает партнер консалтинговой группы РКТ Иван Гулин. Хамматова не ждет резкого увеличения числа корпоративных банкротств, но считает, что динамика «будет зависеть от стабильности экономической ситуации в стране и возможностей бизнеса преодолевать возрастающее санкционное давление».