Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний США

Американская компания - производитель электромобилей Tesla опустилась на 11-ю строчку в рейтинге крупнейших по капитализации компаний в США. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

По итогам сессии 6 марта котировки Tesla упали на 2,32% (до $176,54 за акцию). Капитализация компании составила $562,24 млрд. Автопроизводитель уступил 10-е место компании Visa, предоставляющей услуги платежных операций. Стоимость активов последней увеличилась на 0,38% (до $280,43), тем самым подняв капитализацию до $563,38 млрд. В первую тройку вошли технологические компании Miscrosoft Corp. ($2,98 трлн), Apple Inc. ($2,62 трлн), Nvidia Corp ($2,21 трлн).

Информационный портал MarketWatch сообщил, что в последний раз Tesla выбывала из десятки крупнейших компаний США в феврале 2023 года.