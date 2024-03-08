Россиян ждут новые способы оплаты товаров и услуг

Центробанк планирует обязать крупные торговые компании принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, регулятор подготовил соответствующие поправки в закон о защите прав потребителей.

По данным информагентства, сначала требование об обязательном приеме СБП с 1 октября 2024 года предлагается распространить на продавцов с годовой выручкой свыше 30 млн руб. Для тех, чья выручка превышает 20 млн руб., такая обязанность для СБП вводится с 1 октября 2025 года.

Что касается цифровых рублей, то их прием станет обязательным для компаний с выручкой от 30 млн руб. с 1 октября 2026 года, а для тех, у кого она более 20 млн руб. — с 1 октября 2027 года. Исключение составят лишь торговые объекты с годовым оборотом менее 5 млн руб. — они будут освобождены и от принятия карт «Мир».

«Объем операций в СБП в 2023 году вырос до 31 трлн руб., что более чем вдвое превзошло показатели 2022-го. Число самих операций достигло 7 млрд», — отметили в ЦБ, добавив, что росту популярности системы способствовало начало выплат кешбэка.

По мнению регулятора, принудительный переход на СБП и цифровые рубли должен развить конкуренцию и доступность платежных услуг, а также сократить издержки бизнеса за счет низких эквайринговых комиссий.

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