В Дубае вводят ежегодный налог для зарубежных банков

В Дубае вводится ежегодный 20%-й налог на прибыль для иностранных банков, сообщается на сайте премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. По его словам, из этой суммы будет вычитаться корпоративный налог. Его ввели в Объединенных Арабских Эмиратах в июне прошлого года. Ставка составляет 9%.

Закон предусматривает, что ежегодный налог в размере 20% взимается с иностранных банков на налогооблагаемую прибыль, и из этого процента вычитается процент корпоративного налога, [если банк платит его], — говорится в сообщении.

Закон распространяется на все иностранные банки, включая те, которые находятся в зоне специального развития. Если финансово-денежная организация имеет лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая, то она освобождается от уплаты. За нарушение закона положен штраф в размере 12 млн рублей.