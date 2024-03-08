Zara и Bershka вернутся на Украину

Министерство иностранных дел Украины официально объявило о возвращении в страну брендов, принадлежащих корпорации Inditex. Как отмечается в официальном Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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«С 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, покинувшими украинский рынок, — говорится в сообщении. — Возврат Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других».

В дипведомстве полагают, что после того, как бренды вернутся на украинский рынок, в стране будут созданы новые рабочие места, что улучшит экономику страны. Кроме того, в МИД рассчитывают, что это благоприятно скажется на интеграции Украины в мировые экономические процессы.

Ранее управляющие российских торговых центров назвали отечественную замену испанского бренда Zara разочарованием года. Согласно проведенному среди арендодателей опросу, магазины Maag показали наихудшие результаты по продажам.