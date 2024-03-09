Арбитражный суд оставил без движения иск Киви банка к владельцам

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск Киви банка к QIWI plc, Fusion Factor Fintech Limited (Гонконг) и АО «Киви». Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

По данным агентства, представители банка направили иск во вторник, 5 марта, «в интересах его кредиторов». В заявлении истец потребовал признать недействительными договора купли-продажи, а также ряд других документов.

В суде пояснили, что исковое заявление было подано с нарушениями в части оплаты госпошлины. Юристы добавили, что эти нарушения необходимо устранить до 5 апреля с тем, чтобы заявление не было возвращено истцу.

Журналисты заметили, что в конце января группа QIWI завершила сделку по продаже своих российских активов гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Предметом сделки стали система денежных переводов Contact, «Киви банк», QIWI Business, «QIWI Кошелек».

Напомним, что в феврале Центробанк РФ в связи нарушением федеральных законов отозвал лицензию у Киви банка.