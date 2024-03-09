Bloomberg: значительная часть экономики Германии находится на грани краха

Значительная часть семейных компаний, составляющих основу экономики Германии, из-за ограничения правительственного финансирования и возросших цен на электроэнергию оказалась на грани краха. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, примерно три миллиона семейных компаний испытывают серьезное беспокойство после того, как Конституционный суд ФРГ предписал правящей коалиции прекратить «чрезмерное» внебюджетное финансирование. Кроме того, препятствия семейному бизнесу создают излишняя бюрократия, высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов и рост цен на электроэнергию. Также серьезный ущерб был нанесен пандемией коронавируса.

В связи с этим владельцы семейного бизнеса все чаще считают, что сейчас невозможно вкладывать средства в новые технологии, имеющие чрезвычайно важное значение для развития фирм. Многие из них стали продавать свои компании, что раньше делалось лишь при крайней необходимости.

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