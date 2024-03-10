Умер президент Ассоциации банков России

Георгию Лунтовскому было 73 года. Информацию о его кончине агентству ТАСС подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Лунтовского. Аксаков отметил, что Георгий Иванович — замечательный человек, который сделал много для развития банковской системы.

Лунтовский занимал должность зампреда ЦБ с 1999 по 2005 год, затем стал первым заместителем председателя Центробанка. Покинул регулятор в 2017-м, с тех пор возглавлял Ассоциацию банков России.