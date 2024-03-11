«Вкусвилл» готовится к запуску новой сети общепита

Структура продуктовой ретейл-сети «Вкусвилл» приняла решение о создании нового юрлица. Его ключевым профилем будет деятельность ресторанов и кафе, передают «Ведомости».

Речь идет о компании «Римляне» (Общество с ограниченной ответственностью).

В конце 2023 года АО «Вкусвилл» также решило подать на регистрацию бренда «Rимляне» по классам «услуги кафе» и «торговля онлайн». Информацию о тестировании сетью нового проекта в общепите подтвердил представитель «Вкусвилла». При этом никаких деталей он не привел.

По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сеть готовится к запуску заведения в формате кафе. Некоторое время назад фирма выкупила сеть семейных кафе «Андерсон» у ее основательницы Анастасии Татуловой, напомнил собеседник.

Собственные полноценные кафе или веранды при магазинах есть у «Азбуки вкуса», «Глобуса», «Ленты», «Перекрестка» и «Магнита».

"Вкусвилл" изучает модель потребления в ОАЭ для расширения деятельности компании

«ВкусВилл» - российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Сеть насчитывает более 1500 магазинов в 152 городах России.