Структура IKEA просит снять арест с ее активов

Одна из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ретейлера IKEA - ООО «Торг» - обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой об отмене ареста активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей, который был наложен ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что на минувшей неделе судом было удовлетворено заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) о принятии обеспечительных мер. Денежные средства на счетах ООО «Торг» были арестованы.

Сегодня проходит судебное заседание по данному делу. Ответчик выступил за отмену мер. По словам представителя компании, фирма сейчас исполняет обязательства перед тысячами покупателей по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Это требует крупных сумм.

Также, по словам ответчика, деньги требуются на эксплуатацию принадлежащего ответчику склада, в том числе на обеспечение противопожарных мероприятий.

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что шведская мебельная компания Ingka открыла 26 магазинов IKEA городского формата в крупных городах, таких как Стокгольм, Копенгаген и Сан-Франциско. Как отмечалось, в дальнейшем планируется расширение сети.