В США за 18 тысяч долларов продали редчайшую деталь Lego

В США на аукционе за 18 тысяч долларов продали редчайшую деталь из архивного лимитированного набора Lego. Об этом сообщает People.

Речь идет о маске Канохи Хау, которая изготовлена из 14-каратного золота из линейки Bionicle. Компания выпустила деталь в 2001 году. Всего таких масок было создано около 30 штук. Большую часть из них (25 штук) была роздана победителям конкурсов Lego, еще пять забрали себе сотрудники компании.

На прошедший ранее аукцион маску выставил магазин Goodwill в штате Пенсильвания. При этом изначально там даже не догадывались о ценности детали, поэтому на сайте интернет-аукциона она была выставлена за 14,95 долларов.

«Магазин не знал, что она чего-то стоит, пока люди не начали спрашивать, могут ли они купить ее за 1000 долларов», — говорится в тексте.

В итоге Goodwill получил 48 заявок от желающих приобрести маску. Новым владельцем детали стал покупатель, который предложил за нее 18 101 доллар. Таким образом маска Канохи Хау стала одной из самых дорогих деталей Lego.

Указывается, что полученные от продажи детали деньги пойдут на оказание помощи нуждающимся людям из незащищенных слоев населения.