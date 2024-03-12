Названо число самолетов, которые Россия потеряла из-за санкций

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник сообщил, что за время действия санкций Россия потеряла уже более 100 самолетов из-за ареста. При этом такое происходит и в дружественных странах.

Эксперт отметил, что государство вынуждено выделять миллиарды на выкуп авиасудов, комментируя новость о том, что Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний.

«Всем российским самолетам ограничили полеты в США, Европы, во все недружественные страны. А те самолеты, которые есть, если они выкупаются, тогда на них возможно и запчасти выкупить. Основная цель – использовать эти «боинги» и «аэробусы» на территории России и летать в те страны, которые нас принимают – Турция, Иран, ОАЭ, Китай, Северная Корея. Эти деньги, которые выделяются, направлены на то, чтобы эти самолеты не были арестованы. Потому что даже наши друзья тоже могут остановить этот самолет и просто отобрать. Надо понимать, что отобрано уже больше ста самолетов. Санкции работают, американцы отслеживают. Страны, которые не выполняют указов США, тоже попадают под какие-то санкции. Эти деньги необходимы, это вынужденная мера», - сообщил он НСН.

«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев прокомментировал новость о том, что «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация согласовали часть параметров салонов самолетов Ту-214. Горбачев назвал эти среднемагистральные машины заменой Boeing 737.