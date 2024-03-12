Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении авиакомпании S7. По данным ведомства, перевозчик не исполнил предупреждение службы в отношении своей ценовой политики. Вечерняя Москва

"Ранее ведомство установило, что АО "Авиакомпания "Сибирь" в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет", - сообщили в службе. ТАСС

В этой связи S7 было выдано предупреждение: перевозчику было необходимо разработать и направить на согласование в службу коммерческую (ценовую) политику, которая должна предусматривать расчет и установление платы за перевозку пассажиров на экономически обоснованном уровне и правила определения допустимого уровня отклонения от него. Российская газета