Французская Alstom продала свою долю в «Трансмашхолдинге»

Российские акционеры получили от французской Alstom все 20% акций «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом заявил гендиректор российского машиностроительного холдинга и его совладелец Кирилл Липа, передает РИА Новости.

Акции ТМХ консолидированы на кипрской фирме Transmashholding Limited. Структура акционеров «Трансмашхолдингом» не раскрывается.

Агентство попросило гендиректора озвучить сумму сделки, однако Липа назвал данные секретными. По его словам, акции были проданы за половину от объективной цены.

Ранее сообщалось, что «Трансмашхолдинг» готовится к завершению перерегистрации с Кипра в Москву в марте-апреле текущего года.

Также ранее в Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин встретился с представителями крупного бизнеса. Речь на этой встрече шла в том числе о переводе компаний в российскую юрисдикцию. Как отмечалось, участники встречи обсуждали шаги «по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики, по созданию более чем конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода сюда компаний».