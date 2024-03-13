Названа стоимость ремонта "Северных потоков"

Ремонт трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" будет стоить $1,3 млрд. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты оператора проекта Nord Stream AG.

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В эту сумму включены расходы на удаление воды из труб, их стабилизацию и ремонт и восполнение утраченных запасов газа. Отмечается, что предварительным условием для начала восстановительных работ должны стать высокие цены на газ и гарантированный спрос на соответствующем рынке сбыта. До этого оператор "Северного потока" подал иск на €400 млн к страховым компаниям.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Американский журналист Сеймур Херш 26 сентября 2023 опубликовал статью на платформе Substack, в которой рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов "Северный поток", уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности "Северных потоков" могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.