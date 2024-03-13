Российские производители начали вводить квоты на продажу стройматериалов

Некоторым российским производителям приходится вводить квоты на реализацию продукции из-за нагрузки, выросшей на фоне трудностей с импортом стройматериалов. Об этом пишет «Коммерсант».

«Некоторые российские производители стройматериалов ввели квоты по продаже своих товаров застройщикам и дистрибуторам. Это возникло на фоне трудностей с импортом. Такое решение необходимо для предотвращения спекуляций на дефиците стройматериалов», — пишет издание со ссылкой на девелоперов.

«Мы столкнулись с ограничениями при закупке ряда гидро- и теплоизоляционных материалов», — рассказывает директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. По ее словам, практика введения квот встречается чаще из-за перестройки логистики и импортозамещения. Как отмечает Миронова, производство не успевает за спросом внутреннего рынка, особенно учитывая строительство в новых регионах.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев считает, что производители вряд ли будут массово ограничивать продажи. Скорее, это происходит в тех регионах, где невысокая конкуренция среди предприятий.