Adidas терпит убытки впервые за 32 года

Данные финансового отчета Adidas свидетельствуют о завершении компанией минувшего года с чистым убытком в €14 млн и убытком от продолжающихся операций в €58 млн.

Главная причина убыточного года для Adidas – разрыв отношений между компанией и модным брендом Yeezy. Этому предшествовали антисемитские заявления американского рэпера Йе (прежнее имя – Канье Уэст). Напомним, что вторая фирма принадлежит музыканту.

Весной 2023 года стало известно о скоплении огромного числа кроссовок от рэпера на складах Adidas. Стоимость товаров составляла $1,3 млрд. Отмечалось, что фирме не удается распродать продукцию в связи с рухнувшим спросом на нее после скандальных высказываний артиста.

Разрыв партнерства с Yeezy лишил компанию потенциальной выручки в размере примерно €500 млн, говорится в отчете.

Ранее старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько заявила ТАСС, что стоимость спортивных товаров европейских брендов с перезапуском магазинов в России может подняться до 50% относительно прошлых лет.