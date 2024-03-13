Шоколад Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов "Лента"

Шоколад Milka и Alpen Gold исчезнет из продуктовой сети "Лента", так как производитель Mondelez International решил отказаться от поставок продукции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ретейлера.

"В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям", – заявили в пресс-службе.

По данным издания, продукция фирмы все еще доступна в некоторых магазинах, но ассортимент ограничен, а в каких-то торговых точках товар уже закончился.

Mondelez также принадлежат права на продукцию Oreo, Toblerone, Barny, Halls и другие товары. После февраля 2022 года она решила остаться работать в России, однако при условии приостановки инвестиций в новые проекты и рекламу.

Из-за этого десятки скандинавских компаний отказались работать с производителем, а агентство по предотвращению коррупции Украины внесло ее в список международных "спонсоров войны".