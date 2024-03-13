Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества

Президент России Владимир Путин отменил передачу иностранных долей в российской «дочке» Danone под временное управление Росимущества. Соответствующий указ появился на портале правовых актов.

Документ вносит изменения в постановление от 2023 года, по которому Росимуществу были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Новый указ отменяет это решение.

Причины принятия данного документа неизвестны.

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

Ранее Financial Times сообщал, что Danone планирует продать свой бизнес в России за 17,7 миллиардов рублей компании «Вамин Татарстан».