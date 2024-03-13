Производитель Alpen Gold высказался о поставках в Россию

Компания «Мон'дэлис Русь» (производитель Oreo, Alpen Gold и Milka) продолжает поставки продукции российским партнерам в обычном режиме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Ранее крупные российские ретейлеры заявили, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в сетевые магазины.

«ООО «Мон'дэлис Русь» продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — подчеркнули в пресс-службе.

В концерне отметили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, покупатель сможет приобрести этот товар в других магазинах.

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Напомним, что штаб-квартира Mondelez International располагается в штате Иллинойс (США). Представительство компании в России было открыто в 1994.