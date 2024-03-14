Мошенники массово атакуют российских продавцов на маркетплейсах

В 2023 году эксперты по информационной безопасности зафиксировали всплеск фишинговых атак на предприятия из сферы ретейла и, в частности, на частных предпринимателей, выступающих на маркетплейсах в роли продавцов. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA из группы компаний «Солар» Александр Вураско.

В 2023 году специалисты Solar AURA выявили около 7 тыс. фишинговых ресурсов. Самая большая часть (17,4%) пришлась на сайты, имитирующие различные интернет-магазины. При этом Вураско подчеркнул, что значительная часть таких ресурсов была создана с целью обмана не клиентов маркетплейсов, а продавцов, предлагающих там свои товары.

«С середины июля прошлого года мы фиксируем массовое появление фейковых сайтов, целью которых является получение неправомерного доступа в личный кабинет продавца на крупных торговых площадках. Данная тенденция продолжается и в 2024 году — новые фейковые сайты появляются каждый день», — объяснил эксперт.

На втором месте по числу фишинговых ресурсов расположилась кредитно-финансовая сфера. В 2023 году в этой отрасли основной акцент злоумышленников сместился с получения данных банковской карты на получение доступа в личный кабинет клиента банка. При этом 8% выявленных фишинговых сайтов в банковском секторе использовались для распространения вредоносного программного обеспечения: утилит удаленного администрирования компьютера, закамуфлированных под программы техподдержки банка.