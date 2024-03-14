Boeing рискует потерять сертификацию безопасности на заводах в Европе

Глава Европейского агентства безопасности полетов (EASA) Люк Титгат заявил, что европейский регулятор может перестать признавать безопасным в случае необходимости производство новых самолетов на заводах Boeing в связи с инцидентами с 737 MAX.

Отвечая на вопрос агентства Reuters, готово ли EASA прекратить признавать безопасным производство самолетов Boeing в США, Титгат отметил: "Если потребуется, то да".

"Будут задействованы все инструменты, как только мы столкнемся с ситуацией, требующей от нас принятия соответствующих мер", - подчеркнул Титгат.

К подобному шагу агентство "может подтолкнуть растущее число инцидентов с жертвами", добавил он.

Тем самым руководитель ведомства, как говорится в сообщении, "впервые открыто объявил о том, что международное сотрудничество, лежащее в основе глобального производства самолетов, подвергается испытанию продолжающимся кризисом". В соответствии с трансатлантическим соглашением, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США и EASA регулируют работу заводов соответствующих производителей самолетов - Boeing и Airbus, сертифицируя безопасность производства.

С января компания Boeing находится под растущим давлением в отношении заводского контроля качества после инцидента с разгерметизацией Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда (штат Орегон), в результате которого у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Как сообщалось ранее, Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок FAA в связи с этим инцидентом. Проверки шли на протяжении шести недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. Проверки также выявили 97 случаев несоответствия производственным нормам.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.