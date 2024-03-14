Песков объяснил отмену передачи активов Danone в России

Отмена решения о передаче российских долей в компании Danone в России является целесообразным решением. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета.Ru

По его словам, все решения по иностранным активам принимаются индивидуально, тенденции здесь быть не может. ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу российских долей в компании Danone в России, путем признания утратившим силу соответствующего указа. Решение было опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. Ura.Ru