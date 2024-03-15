Нефтяная компания Saudi Aramco может привлечь до $20 млрд в рамках вторичного предложения акций на бирже, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Власти Саудовской Аравии ведут переговоры о привлечении крупнейших банков Уолл-стрит для вторичного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

По словам источников, окончательный состав консультантов все еще может измениться. Никаких окончательных решений о сроках продажи или количестве акций, которые предложит компания, принято не было.

Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 82,2% акций Aramco.

Первичное размещение акций Saudi Aramco на Саудовской фондовой бирже прошло в 2019 году и тогда стало крупнейшим в истории фондовых рынков.