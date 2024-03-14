Макрон вручил орден Почетного легиона главе LVMH Арно

Французкий милллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), стал кавалером Большого креста ордена Почетного легиона - высшей награды за заслуги перед республикой. Церемония награждения состоялась в среду в Елисейском дворце, уточняет телеканал BFMTV.

По его информации, не церемонии награждения присутствовало большое количество гостей, причем как политиков и членов правительства, так и бизнесменов, включая иностранных. В списке гостей фигурируют имена королевы Иордании Рании, экс-президента Франции Николя Саркози, американского предпринимателя Илона Маска, а также музыкальных исполнителей Бейонсе и Jay-Z.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших - кавалера Большого креста и великого офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год - 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.