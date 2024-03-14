Стало известно, кто может выкупить попадающий под запрет в США TikTok

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин формирует группу инвесторов для приобретения TikTok, сообщает NBC. Работы ведутся на фоне того, как американская палата представителей приняла законопроект о блокировке платформы в Соединенных Штатах, если китайская ByteDance не продаст приложение.

Я думаю, что закон должен быть принят, и я думаю, что его следует продать. <…> Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу для покупки TikTok, — сказал Мнучин.

По словам экс-министра, такая платформа должна принадлежать американским компаниям, так как Пекин не позволил бы США владеть чем-то подобным на территории КНР. В то же время, как подчеркивает NBC, остается неясным, разрешит ли китайское правительство продать TikTok.

Как сообщалось ранее, американские конгрессмены высказались в поддержку законопроекта о возможном запрете в стране соцсети TikTok. Инициатива, как утверждается, направлена на прекращение связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой», в том числе компанией ByteDance. Законодатели предложили компании в течение шести месяцев продать соцсеть, иначе TikTok запретят. При этом 65 конгрессменов выступили против законопроекта.