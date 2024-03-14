Росбанк объяснил преимущества интеграции в "ТКС холдинг"

Будущая возможная интеграция Росбанка в "ТКС холдинг" (головная структура Тинькофф банка) позволит группе значительно нарастить позиции на финансовом рынке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Росбанка.

© росбанк

"Считаем, что интеграция позволит группе реализовать значительные синергии от эффекта масштаба, получить доступ к высококачественной платформе по работе с физическими лицами, значительно нарастить позиции на финансовом рынке", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе подчеркнули, что в случае интеграции Росбанк продолжит работу под своей текущей лицензией, название банка меняться не будет.

Как отмечают в банке, основная цель будущей возможной интеграции - это получение максимальной отдачи от синергии, использования лучших практик и решений обоих банков для дальнейшего значительного повышения эффективности бизнеса.

"Объединенная группа единственная в стране будет иметь в составе сразу два системно значимых банка", - заключили в пресс-службе.

Ранее в четверг совет директоров "ТКС холдинга" сообщил о намерении предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

Основной акционер группы "Тинькофф" с апреля 2022 года - российская компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. Кроме этого, весной 2022 года после сообщения французской группы Societe General о прекращении ее деятельности в РФ, "Интеррос" выкупил долю группы в Росбанке. В ноябре того же года компания завершила передачу 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Потанина, сократив свою долю до 45%.