Роскачество начало мониторить рынок БАДов в России

Роскачество получило обращения от потребителей о проблемах с биологически активными добавками (БАДами) в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя организации Максима Протасова.

По его словам, в настоящее время осуществляется первый в стране масштабный мониторинг. С 2021 года наблюдается стремительный рост российского рынка БАДов. Если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 миллиарда рублей, то в 2022 году - 100 миллиардов.

Информация о проблемах с БАДами поступает не только от потребителей, но и от представителей отрасли, а также от Росаккредитации. На основе собранных данных Роскачество приняло решение начать масштабный мониторинг рынка БАДов, чтобы выявить нарушения законодательства и отчистить отечественный рынок от продукции, фактически не являющейся БАДами и с запрещенными в ЕАЭС веществами.

Как отметил Протасов, на российском рынке уже были случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Кроме того, БАДы не являются лекарственным средством, однако фактически на рынке они продаются именно в качестве лекарств, что абсолютно недопустимо.