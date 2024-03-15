Carlsberg не смогла обжаловать запрет судиться с «Балтикой» в Дании

Датская компания Carlsberg Breweries не смогла обжаловать в кассационной инстанции запрет, наложенный ранее арбитражем Санкт-Петербурга на инициирование разбирательства с пивоваренной компанией "Балтика" в Морском и торговом суде Дании, предметом которого было бы расторжение или препятствие исполнению рамочного лицензионного соглашения сторон от 2013 года. Информация о решении Арбитражного суда Северо-Западного округа опубликована на портале "Электронное правосудие".

"Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций", - указано в карточке дела.

Первая инстанция вынесла решение по делу 15 декабря, но его мотивировочная часть не была опубликована, поскольку в ходе разбирательства процесс был закрыт по ходатайству "Балтики" как истца. При подаче самого иска в сентябре компания просила принять обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту осуществлять регистрационные действия с лицензиями на несколько товарных знаков (Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten и LAV), так как опасалась, что Carlsberg обратится в службу с заявлением о прекращении прав истца на бренды, минуя суды РФ. В обеспечении иска "Балтике" отказали, однако сами требования суд удовлетворил. В апелляционном порядке решение обжаловано не было и вступило в силу в январе.

Во время процесса, 3 октября, Carlsberg Group уведомила "Балтику" о том, что расторгает лицензионные соглашения, позволяющие российской компании производить и продавать всю продукцию Carlsberg, включая международные и региональные бренды. Отказ от соглашений с "Балтикой" в Carlsberg назвали ответным шагом на июльский указ президента России, которым все активы датской компании в стране были переданы во временное управление Росимущества.

Российская компания в ответ вышла с еще одним иском в петербургский арбитраж, который также был удовлетворен в декабре - суд признал односторонние отказы Carlsberg от рамочного и четырех лицензионных соглашений по отдельным брендам (Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley's Garage, Holsten) недействительными. В настоящее время "Балтика" пытается добиться аналогичного решения по расторгнутым датской стороной соглашениям об использовании пивных марок Carlsberg и Grimbergen.

Предыстория споров

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России, тогда же она остановила инвестиции и экспорт в страну, прекратила производство, продажи и рекламу бренда Carlsberg.

16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.

В финансовом отчете за 2023 год Carlsberg Group оценила свои убытки в связи с уходом с российского рынка в 40,8 млрд крон ($5,9 млрд).