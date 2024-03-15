Эксперт оценил планы по объединению «Тинькофф» и Росбанка
Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал планируемое объединение «Тинькофф» и Росбанка, отметив, что интеграция финансовых организаций в одну структуру позволит сократить издержки и повысить прибыльность группы.
Ранее «Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком. Оба банка уже относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным banki.ru, Росбанк занимает 11-е место по активам и 14-е место по капиталу, а «Тинькофф» — 12-е и 13-е места соответственно. Сделка будет в основном неденежной — основным источником финансирования покупки будет допэмиссия акций «Тинькофф», а неиспользованное количество акций будет аннулировано. Приобретение акций будет проходить до конца 2024 года.
Сейчас происходит консолидация банковского рынка. Мы знаем, что, например, Совкомбанк покупает «Хоум банк», кроме того, есть и другие сделки по консолидации. В данном случае основному акционеру Владимиру Потанину выгодно интегрировать эти активы, так это в целом повысит эффективность банковской группы - позволит сократить издержки, в том числе на маркетинг, на персонал, а также даст возможность получить в распоряжение достаточно крупный универсальный банк, который будет иметь достаточно сильные позиции как в рознице (на базе «Тинькофф»), так и в ипотечном бизнесе, в корпоративном кредитовании (на базе Росбанка). Интеграция позволит повысить прибыльность всей банковской группы и приобрести новых клиентов в банковской системе РФ. Этот банк войдет в топ-5 по размерам в банковской системе, а среди публичных банков он будет на третьем месте, поэтому эффект масштаба скажется позитивно.Сергей СуверовИнвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ
Росбанк, по словам Суверова, может перенять у «Тинькофф» его лучшие технологии и стать «более агрессивным» и более цифровым.
«Это позволит ему улучшить свои бизнес-показатели», - подчеркнул эксперт.
Для клиентов «Тинькофф» и Росбанка интеграция финансовых структур означает, что они получат доступ к еще большему числу разнообразных продуктов, касающихся как касается как потребительского, так и корпоративного кредитования, отметил собеседник.
Эксперт также оценил планы, согласно которым «Тинькофф» и Росбанк сохранят свои бренды при объединении в группу.
«Возможно, это связано с тем, что каждый бренд имеет свою определенную стоимость. Бренд «Тинькофф» хорошо известен на рынке, он является важным маркетинговым инструментом для привлечения клиентов. Бред Росбанка тоже имеет свою стоимость, поэтому в данном случае решили из сохранить», - сказал он.
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