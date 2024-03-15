Эксперт оценил планы по объединению «Тинькофф» и Росбанка

Инвестиционный стратег Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал планируемое объединение «Тинькофф» и Росбанка, отметив, что интеграция финансовых организаций в одну структуру позволит сократить издержки и повысить прибыльность группы.

Ранее «Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком. Оба банка уже относятся к системно значимым и сопоставимы по размеру. По данным banki.ru, Росбанк занимает 11-е место по активам и 14-е место по капиталу, а «Тинькофф» — 12-е и 13-е места соответственно. Сделка будет в основном неденежной — основным источником финансирования покупки будет допэмиссия акций «Тинькофф», а неиспользованное количество акций будет аннулировано. Приобретение акций будет проходить до конца 2024 года.

Сейчас происходит консолидация банковского рынка. Мы знаем, что, например, Совкомбанк покупает «Хоум банк», кроме того, есть и другие сделки по консолидации. В данном случае основному акционеру Владимиру Потанину выгодно интегрировать эти активы, так это в целом повысит эффективность банковской группы - позволит сократить издержки, в том числе на маркетинг, на персонал, а также даст возможность получить в распоряжение достаточно крупный универсальный банк, который будет иметь достаточно сильные позиции как в рознице (на базе «Тинькофф»), так и в ипотечном бизнесе, в корпоративном кредитовании (на базе Росбанка). Интеграция позволит повысить прибыльность всей банковской группы и приобрести новых клиентов в банковской системе РФ. Этот банк войдет в топ-5 по размерам в банковской системе, а среди публичных банков он будет на третьем месте, поэтому эффект масштаба скажется позитивно. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Росбанк, по словам Суверова, может перенять у «Тинькофф» его лучшие технологии и стать «более агрессивным» и более цифровым.

«Это позволит ему улучшить свои бизнес-показатели», - подчеркнул эксперт.

Для клиентов «Тинькофф» и Росбанка интеграция финансовых структур означает, что они получат доступ к еще большему числу разнообразных продуктов, касающихся как касается как потребительского, так и корпоративного кредитования, отметил собеседник.

Эксперт также оценил планы, согласно которым «Тинькофф» и Росбанк сохранят свои бренды при объединении в группу.

«Возможно, это связано с тем, что каждый бренд имеет свою определенную стоимость. Бренд «Тинькофф» хорошо известен на рынке, он является важным маркетинговым инструментом для привлечения клиентов. Бред Росбанка тоже имеет свою стоимость, поэтому в данном случае решили из сохранить», - сказал он.

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