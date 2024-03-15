Минпромторг может обсудить включение Tefal и Rowenta в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ может рассмотреть вопрос о включении брендов Tefal и Rowenta в перечень товаров для параллельного импорта в Россию в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных органов власти и бизнес-сообщества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Tefal и Rowenta не включены в механизм параллельного импорта. Это означает, что в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти - прим. ТАСС) и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень", - сообщили ТАСС в министерстве.

В пресс-службе указали, что Минпромторг находится в тесном контакте с бизнес-сообществом по вопросу ограничения поставок промышленной продукции не территорию России и оперативно отрабатывает поступающую информацию.

"В случае ее подтверждения Минпромторг России совместно с заинтересованными ФОИВ и бизнес-сообществом принимает решение о включении в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, в качестве ответа на ограничения правообладателями экспорта товаров в Россию", - добавили в министерстве.

Главный исполнительный директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли 12 марта отметил сокращение представленности в магазинах техники компании Electrolux (владеет одноименным брендом, а также марками Zanussi и AEG). Топ-менеджер указывал, что компания следит за тем, чтобы ее техника не поставлялась в Россию. Кроме того, газета "Коммерсант" сегодня сообщила, что поставки техники в Россию отслеживает и Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta).